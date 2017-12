Beeld Johannes van den Bosch duikt op in Vledder

VLEDDER - Oudejaarsvereniging De Oliebol uit Vledder zit achter de verdwijning van het metershoge beeld van Johannes van den Bosch uit het gevangenismuseum in Veenhuizen.

Het beeld, dat werd gebruikt in de voorstelling, werd vannacht getoond tijdens het nieuwjaarsfeest van de vereniging.Johannes van den Bosch is de oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid. De oudejaarsvereniging heeft niet zo maar voor dit beeld gekozen. "Wij proberen het toerisme weer naar Vledder toe te trekken. Mede door Johannes is er destijds toerisme naar deze streek gekomen en wij willen dat graag doorzetten", aldus Arjan Haveman van oudejaarsvereniging De oliebol.Directeur Peter Sluiter deed twee weken geleden aangifte van het gestolen beeld, maar liet al weten uit te gaan van een oudejaarsstunt. "Ik vind het leuk bedacht, maar de enige zorg die ik heb, is of het beeld onbeschadigd terugkomt. Ik hou er niet van als iemand andermans spullen beschadigt", aldus Sluiter.Sinds 1995 probeert De Oliebol elk jaar een stunt uit te halen. Meestal proberen de leden een actuele draai te geven aan hetgeen ze hebben meegenomen. De oudejaarsvereniging wist al een keer de All You Need Is Love-caravan te stelen (1997) en de beelden van de reuzen Ellert en Brammert uit Schoonoord (2008).Het beeld van Johannes van den Bosch wordt vanmiddag om half twee nog een keer rondgereden in het dorp. Daarna zal contact worden gezocht met het Gevangenismuseum om het beeld terug te brengen.