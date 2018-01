Deel dit artikel:











'Ik doe niet aan goede voornemens, want ik hou me er toch niet aan' Vuurwerk in het centrum van Beilen tijdens oud en nieuw (foto:RTV Drenthe / Jeroen Willems)

BEILEN - Oliebollen, vuurwerk en champagne. Op veel plaatsen in Drenthe is vannacht oud en nieuw gevierd.

Veel feesten begonnen pas na middernacht, maar er waren ook café's die al de hele avond open waren. Uitbater Henk Berghuis van café De Cerck in Beilen had dit jaar voor het eerst zijn kroeg open met oudjaar.



"Mijn kinderen wilden het graag. We kijken nu al een paar dagen met de hele kroeg naar de Top 2000 en dat is hartstikke gezellig. En ja, dan moet je ook tot het einde van de lijst doorgaan", aldus Berghuis.



Besloten feest

Het feest in De Cerck was een besloten feest. Iedereen kon gratis reserveren. "Zo kunnen we mensen weigeren waarvan we verwachten dat ze vervelend kunnen worden. Bijvoorbeeld mensen die dronken terugkomen van het carbidschieten", zegt Berghuis.



Goede voornemens

Veel van de gasten in Beilen gaan met een positief gevoel het nieuwe jaar in. "Dit wordt een geweldig jaar, want ik ga afstuderen", zegt een bezoekster. Maar aan goede voornemens doet ze niet. "Nee, want ik hou me er toch niet aan, denk ik. Net als vorig jaar." Toch zijn er ook mensen die wel degelijk goede voornemens hebben. "Ik wil veel wandelen en genieten van het leven", zegt een vrouw terwijl ze buiten naar het vuurwerk staat te kijken.