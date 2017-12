Drie woningen raken beschadigd door brand in Emmen

De schade aan de woning aan de Dreyboom in Emmen (foto: RTV Drenthe/Van Oost Media)

EMMEN - Op Oudjaarsavond woedde korte tijd een felle brand in een woning aan de Dreyboom in Emmen.

Door het vuur liep de bovenverdieping van het huis flinke schade op. Ook twee andere huizen raakten beschadigd.De politie laat weten dat er niemand gewond is geraakt.De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Binnen een uur had de brandweer het vuur onder controle.