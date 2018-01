Deel dit artikel:











Jongen (16) bekogelt politie in Assen met zwaar vuurwerk De jongen werd door zijn ouders naar de politie gebracht (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/GEESBRUG - Een 16-jarige jongen uit Assen is afgelopen nacht opgepakt, omdat hij zwaar vuurwerk naar een politieagent gooide.

Dat gebeurde toen de gemeente Assen een einde maakte vreugdevuur aan de Paganinilaan in de stad, omdat het te groot werd. Tijdens de opruimwerkzaamheden bekogelde de jongen de agent.



De jongen kon tijdens zijn arrestatie vluchten, maar werd later alsnog door zijn ouders naar het politiebureau gebracht. Hij zit vast voor verhoor.



Hoe het met de agent gaat, is niet bekend.