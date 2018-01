Deel dit artikel:











Meerdere branden in Drenthe tijdens nieuwjaarsnacht Balkonbrand in Hoogeveen (Foto: Persbureau Meter) De boerderij in Zwiggelte bleef behouden (foto: Persbureau Meter) Van de camper in Zuidwolde bleef alleen een karkas over (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN/ZWIGGELTE/ZUIDWOLDE - In meerdere plaatsen in Drenthe hebben in de nieuwjaarsnacht branden gewoed.

Aan de Leliestraat In Hoogeveen ontstond, vermoedelijk door vuurwerk, brand op een balkon. De woning liep door de brand veel rook- en roetschade op.



Voor de bewoners wordt vervangende woonruimte gezocht.



Schuur Zwiggelte

In Zwiggelte brak tegen de ochtend brand uit in een schuurtje bij een rietgedekte boerderij aan de Ripkampenweg. Om te voorkomen dat het vuur oversloeg, werden veel brandweerlieden opgeroepen om de brand te blussen.



De boerderij bleef behouden. Wat de oorzaak is van de schuurbrand, is nog onduidelijk.



Camper in Zuidwolde

In Zuidwolde brandde aan het Zetveld een camper in een schuurtje uit. Van de kampeerauto bleef alleen een karkas over. De schuur is behoorlijk beschadigd. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.



Bij alle drie de branden raakte niemand gewond.