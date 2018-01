Jongen opgepakt na gooien vuurwerk naar brandweer [update]

GEESBRUG - Een jongen en twee mannen zijn afgelopen nacht aan de Berkenlaan in Geesbrug opgepakt. De 16-jarige jongen uit het dorp gooide vuurwerk naar de brandweer.

De brandweer was afgekomen op een caravanbrand in Geesbrug. Omstanders gooiden autobanden op het vuur. Omdat dit volgens de politie gevaar opleverde, werd het vuur geblust. Tijdens het blussen werd met vuurwerk naar de brandweerlieden gegooid.De 16-jarige Geesbrugger werd opgepakt en naar een politiebureau gebracht.De twee mannen in Geesbrug werden aangehouden omdat ze illegaal vuurwerk bij zich hadden. Zij kregen ter plekke een proces-verbaal.In totaal werden in Drenthe zeven mensen opgepakt. Daarbij was ook een 16-jarige Assenaar, die vuurwerk naar een politieagent gooide . Anderen werden aangehouden voor mishandeling, vernieling, bedreiging en belediging.