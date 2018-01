Deel dit artikel:











Man uit Hoogeveen loopt oogletsel op door vuurwerk Twee mensen raakten gewond in de nieuwjaarsnacht (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN/ZUIDWOLDE - Een 44-jarige man heeft afgelopen nacht in Hoogeveen oogletsel opgelopen door vuurwerk. Het vuurwerk ontplofte in zijn gezicht.

Het ongeluk gebeurde aan de Tapuitlaan. Hoe het kon gebeuren, is nog onduidelijk. De man is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn letsel is, is nog niet bekend.



In Zuidwolde raakte iemand gewond bij een feest in een sporthal. Volgens getuigen viel de feestganger. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. De traumahelikopter werd opgeroepen voor assistentie. Het slachtoffer is met hoofdletsel naar een ziekenhuis gebracht.