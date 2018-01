Deel dit artikel:











Assenaren winnen één miljoen in de Postcode Loterij Rijan en Marlies winnen met hun nieuwe postcode meteen twee ton. Links presentatrice Nicolette van Dam (foto: Roy Beusker) Totaal overdonderd zijn Tim en Sandra (foto: Roy Beusker)

ASSEN - Vijf Assenaren zijn het nieuwe jaar extra goed begonnen: zij wonnen samen één miljoen euro in de Postcode Loterij. De prijs viel op de postcode 9402 JW aan de Molenstraat.

De vijf winnaars werden gisteravond thuis verrast door presentatrice Nicolette van Dam.



'Enorme verrassing'

Tim en Sandra waren totaal overdonderd toen ze een cheque ter waarde van 300.000 euro kregen. "Geweldig, wat een enorme verrassing. We hebben echt nog geen idee wat we hiermee gaan doen, maar we zijn er ontzettend blij mee!"



Pas verhuisd

Drie gezinnen kregen een cheque van twee ton. Onder hen Rijan en Marlies. Zij zijn net op tijd naar de Molenstraat verhuisd. Ze wonen er sinds kort en aan hun woning moet nog van alles gebeuren. "Dit bedrag komt daar natuurlijk enorm goed bij van pas!", aldus het stel.



Aantal loten

Tot slot werd een vijfde loterijdeelnemer aan de Molenstraat verblijd met 100.000 euro. De bedragen lopen uiteen, omdat de verdeling van het geldbedrag afhankelijk is van het aantal loten waarmee de winnaars meespelen.