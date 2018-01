Deel dit artikel:











Rustige nieuwjaarsnacht op spoedeisende hulp in Drentse ziekenhuizen Rustige nacht op spoedeisende hulp Treant-ziekenhuizen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - In de Drentse ziekenhuizen bleef het afgelopen nacht rustig op de spoedeisende hup.

In Hoogeveen werd één slachtoffer behandeld aan brandwonden die hij had opgelopen bij het carbidschieten.



In het Scheper Ziekenhuis Emmen, het Isala Diaconnessenhuis in Meppel en het Refaja Ziekenhuis Stadskanaal kwamen geen vuurwerkslachtoffers binnen. Wel belandden in Emmen twee mensen op de spoedeisende hulp omdat ze te veel hadden gedronken.



Ook in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen bleef het rustig. Daar kwamen alleen mensen die te veel hadden gedronken.