Oudejaarsvereniging Zorgvlied stunt met letters Lelystad Airport

ZORGVLIED - Oudejaarsvereniging Tied Zat uit Zorgvlied heeft de metershoge letters van Lelystad Airport meegenomen als oudejaarsstunt. De letters stonden langs de doorgaande weg bij het vliegveld.

In de nacht van 10 op 11 december nam de groep de letters mee en liet de letters S, T, O en P achter, zodat er een tijdje Lelystop Airport stond. Tied Zat wil met de actie aandacht vragen voor de onrust die is ontstaan over de uitbreiding van het vliegveld.De vereniging is daar op zich niet tegen, maar is geen voorstander van de geplande aanvliegroute die over de omgeving van Zorgvlied gaat. Dat vliegtuigen daar in de toekomst op minder dan 2000 meter hoogte overheen vliegen is volgens Tied Zat een slechte combinatie met het natuurgebied bij het dorp. Wat de oudejaarsvereniging betreft moet meer onderzoek worden gedaan naar alternatieven.De letters worden binnenkort ongeschonden teruggebracht naar Lelystad, belooft de vereniging. Ze hoopt dat het vliegveld de actie sportief opvat.In Vledder dook afgelopen nacht het uit Veenhuizen verdwenen beeld van Johannes van den Bosch op. Die bleek te zijn ontvreemd door oudejaarsvereniging De Oliebol in Vledder.