Paar honderd dappere duikers beginnen 2018 fris Duiken in de Baggelhuizerplas (foto: RTV Drenthe/Martin van der Veen) Duiken in de Baggelhuizerplas (foto: RTV Drenthe/Martin van der Veen) Zo'n 150 mensen namen een frisse duik in De Reest bij De Wijk (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

ASSEN/DE WIJK - In Assen begonnen 175 mensen het nieuwe jaar vanmiddag met een frisse duik in de Baggelhuizerplas.

Na het startschot renden de dappere duikers zo hard mogelijk naar naar de water, aangemoedigd door een joelend publiek. Het gegil was niet van de lucht toen de schaars geklede fanatiekelingen het koude water indoken.



Goed doel

De Asser Duik werd voor de vijfde keer gehouden. De organisatie werkte samen met KWF Kankerbestrijding. Deelnemers konden zich laten sponsoren voor dit goede doel.



In De Reest

Bij De Wijk doken rond twee uur zo'n 150 mensen in het riviertje De Reest op de grens met Overijssel. Op het Ermerstrand werd de nieuwjaarsduik minder druk bezocht. Daar doken 47 in het water.



Ook in onder andere Beilen, Roden, Emmen en Coevorden werden nieuwjaarsduiken gehouden.