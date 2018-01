Deel dit artikel:











Materiaalpech gooit roet in het eten voor Arjan Elferink op NK Arjan Elferink stapt met materiaalpech uit de wedstrijd (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Pech voor Arjan Elferink (43) uit Veenhuizen. Als een van de favorieten moest hij vandaag de strijd om de Nederlandse marathontitel bij de Masters staken in verband met materiaalpech.

Geschreven door Karin Mulder

"Vorige week was m'n schaatsschoen kapot. Dat moest gemaakt worden. Maar toen is het onderstel er waarschijnlijk niet goed ondergekomen. Dan moet ik maar beter uitkijken, maar het reed vandaag gewoon niet. Dit is m'n belangrijkste wedstrijd van het seizoen dus dit is wel zuur."



Vorig jaar werd Elferink nog tweede achter Erben Wennemaars. De jaren daarvoor werd hij twee keer op rij Nederlands Kampioen.



Nederlandse titel opnieuw naar Wennemars

De Nederlandse titel ging in Utrecht opnieuw naar Erben Wennemars. De oud-langebaanschaatser kwam solo aan. Samen met Kurt van de Nes had Wennemars twee rondes voorsprong op het peloton.