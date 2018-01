Deel dit artikel:











Janneke Ensing in volle finale NK onderuit Janneke kon door een val geen rol van betekenis spelen in de finale (foto: RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Janneke Ensing uit Gieten is vanmiddag bij het NK marathonschaatsen in de laatste ronde onderuit gegaan. Ze maakte onderdeel uit van een kopgroep van tien vrouwen die mochten sprinten voor de overwinning.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik kreeg een tikkie. M'n linker schaats is ook compleet bot, dus ik ging al niet lekker de bochten door en als je dan een tikkie krijgt, sta je niet meer stabiel natuurlijk. Toen wilde ik m'n voet weer neerzetten en toen schoot de kramp er ook nog in", kijkt Ensing na de finish terug op haar race.



Derde titel op rij voor Irene Schouten

De Nederlandse titel ging op de Vechtsebanen in Utrecht voor de derde keer op rij naar Irene Schouten. Lisa van der Geest won het zilver. Het brons was voor Emma Engbers.