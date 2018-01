Het weer in 2017: Droog voorjaar, natte zomer en recordtemperaturen in de herfst

ASSEN - 2017 was een warm jaar, maar er viel ook veel regen. We konden schaatsen, zaten al in maart in het zonnetje op het terras en moesten vaak de paraplu meenemen.

"Eigenlijk past dit precies in de klimatologische veranderingen die sinds de jaren negentig is ingezet", concludeert weerman Roland van der Zwaag.Eind januari en begin februari konden we schaatsen in Drenthe. Daarna was het gebeurd met het mooie winterweer. De winter van 2017 was vooral zacht, met gemiddeld minder ijsdagen en minder vorstdagen dan gemiddeld.Maart beloofde veel goeds voor de zomer. Aan het eind van de maand was het ruim twintig graden. In mei werd al de eerste tropische dag van het jaar genoteerd. Voor boeren was het niet altijd een even prettige periode. Want het was droog, erg droog voor de tijd van het jaar. Begin juni was er een neerslagtekort van 150 millimeter.Hoe anders was de maand juli. Het werd de natste julimaand ooit. In Eelde viel in die periode en neerslagrecord: 181 millimeter. En ook in augustus wilde het maar geen warme zomer worden.De herfst begon in september nat. Maar het was met 23 graden op 16 oktober ook extreem warm. Een record.Met een gemiddelde temperatuur van ruim tien graden is 2017 op een zevende plek geëindigd in de warmst jaren ooit. Ook is het als zevende geëindigd op het gebied van neerslag. Met ruim 1.600 zonuren was het vrij zonnig.