Opnieuw brons voor Frank Vreugdenhil bij NK marathonschaatsen Frank Vreugdenhil wint opnieuw brons op het NK (foto: RTV Drenthe/ Karin Mulder)

MARATHONSCHAATSEN - Frank Vreugdenhil (32) uit Eldersloo heeft voor de tweede keer in zijn carrière brons gewonnen op het Nederlands Kampioenschap marathonschaatsen. Ook in 2014 werd hij al derde bij het NK op kunstijs.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik heb er hard voor gevochten en ik ben blij dat ik de derde plek eruit gesleept heb. Je gaat voor de overwinning, maar in deze finale was dit het hoogst haalbare. Die laatste 300 meter was gewoon één zwarte vlek voor mij. Ik denk ik ga gewoon zo hard mogelijk sprinten om nog een podiumplek binnen te slepen en dat lukte gelukkig", zegt Vreugdenhil na afloop.



De tuinder uit Eldersloo maakte na 120 van de 150 rondes deel uit van een kopgroep van twaalf man. Zijn ploeggenoot Rick Smit kon het tempo niet volgen en dus bepaalden elf man de finale.



Tot twee keer toe probeerde de 32-jarige Drent solo weg te rijden. "Ik heb al heel wat finales gereden. En ik weet dat ik mijn moment moet pakken. Eerst reed ik met Mats Stoltenborg weg en later alleen. Ik weet gewoon dat dat mijn enige kans is om te winnen in zo'n kopgroep."



Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een sprint. Sjoerd den Hertog ging - in tweede positie - in de laatste bocht onderuit. Daardoor schoven Bergsma en Vreugdenhil een plaatsje op.



Broer en zus Schouten pakken Nederlandse titels

De Nederlandse titel ging op de Vechtsebanen in Utrecht naar Simon Schouten. Eerder op de dag won zijn zus voor de derde keer op rij de titel bij de vrouwen.



Het zilver bij de mannen was voor de ploeggenoot van Simon Schouten: Jorrit Bergsma.