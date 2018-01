Deel dit artikel:











Speurtocht naar verdwenen man in Hoogeveen gaat verder Met hondenteams is gezocht in de bossen bij Hoogeveen (archieffoto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De 66-jarige Frans, die sinds zaterdagochtend is verdwenen uit een besloten GGZ-instelling in Hoogeveen, is nog niet terecht. Ook een zoektocht door hondenteams leverde geen resultaat.





Volgens de politie draagt Frans een bruine broek, een lichtblauw overhemd, bruine schoenen en heeft hij geen jas aan. Ook heeft hij twee gehoorapparaten.



