Deel dit artikel:











'Het huwelijk blijft een goed stukje boekhouden' Met ingang van dit jaar wordt de algehele gemeenschap van goederen een beperkte gemeenschap van goederen (foto: ANP/Jeroen van der Meyde)

ASSEN - Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent altijd dat er regels veranderen. Notarissen maken zich vooral grote zorgen over de veranderingen die er plaats gaan vinden bij het afsluiten van een huwelijk.

Wie voor 1 januari trouwde, trouwde automatisch in een algehele gemeenschap van goederen. Je kon natuurlijk altijd al kiezen voor huwelijkse voorwaarden, maar als je dat niet deed, kwam alles in één grote pot: jouw geld is mijn geld, jouw schulden zijn mijn schulden.



Nieuwe wetgeving

"Met ingang van dit jaar wordt de algehele gemeenschap van goederen een beperkte gemeenschap van goederen. Het past beter bij deze tijd. De bezittingen en schulden die je had vóórdat je ging trouwen, blijven van jou. Die komen niet in de gemeenschap van goederen terecht. Ook erfenissen en schenkingen vallen buiten de gemeenschap van goederen", legt kandidaat-notaris Gea Habers van Notariskantoor Veen en Veste uit Coevorden uit.



"Die wet is bijvoorbeeld bedoeld voor mensen die iets na willen laten aan kinderen. Alles wat later naar de kinderen toekomt, moet voor de eigen kinderen zijn en niet voor aangetrouwden. Daar speelt die wet op in. Wat men had voor het huwelijk blijft apart en privé, maar ook erfenissen en schenkingen vallen niet meer automatisch in die grote gemeenschap, dat gedeeld moet worden tussen mensen", aldus Habers.



Administratie

Habers adviseert mensen die willen trouwen om langs de notaris te gaan. "Als je een studieschuld hebt, blijft die studieschuld apart, dus privé. Dat geldt ook voor een mooie spaarsaldo op de bank. Of als je een bedrijf hebt gestart, blijft dat bedrijf ook privé. Je hoeft niets vast te leggen bij een notaris."



"Je mag de administratie ook zelf bijhouden. Maar wij - als notarissen - zijn bang dat die administratie verzandt en dat straks niet duidelijk is wat in die privépot zit of in de gemeenschappelijke pot en wat er uiteindelijk bij een scheiding moet worden verdeeld. Het huwelijk blijft ook een goed stukje boekhouden. Het is een kwestie van goed administratief overleg", aldus Habers.