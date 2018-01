Deel dit artikel:











Auto botst tegen boom bij Nieuwediep De auto botste tegen een boom (foto: Van Oost Media) Ook de traumahelikopter is aanwezig (foto: Van Oost Media)

NIEUWEDIEP - Bij Nieuwediep is vanochtend een auto tegen een boom gereden.

De brandweer is ter plaatste om de automobilist uit de auto te halen. Ook is een traumahelikopter aanwezig.



Hoe het met de bestuurder gaat, is nog niet bekend.