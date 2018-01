Leraar Terra Assen krijgt 2,5 jaar cel voor misbruiken leerlinge

ASSEN - Een 40-jarige leraar van het Terra College moet de cel in voor het seksueel misbruiken van een 13-jarige leerlinge. De rechtbank in Assen veroordeelde hem vanmiddag tot dertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk.

Ook moet hij zich laten behandelen voor meerdere stoornissen en kreeg hij een contactverbod, een verbod om in de woonplaats van het slachtoffer te komen en een beroepsverbod van vijf jaar. Dat laatste had het Openbaar Ministerie niet geëist.Het misbruik kwam eind augustus aan het licht, nadat de ouders van het meisje seksueel getinte appjes in de telefoon van hun dochter vonden.De 40-jarige Groninger was de mentor van het meisje. Zij kwam vaak bij hem om te praten, omdat ze problemen had op school. De man vertelde tijdens de rechtszaak twee weken geleden dat hun contact steeds intiemer werd.Uiteindelijk haalde hij haar over door haar vaak te appen over om met hem af te spreken bij een bosje in Assen (grooming). Daar pleegde hij seksuele handelingen met haar. Het misbruik vond ook plaats op school. De man haalde haar ook over om zichzelf te filmen, terwijl ze seksuele handelingen met zichzelf verrichtte.Het Openbaar Ministerie eiste drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk tegen de leraar . De man nam zelf ontslag toen het misbruik naar buiten kwam. Hij zit sinds september in voorarrest en heeft alles bekend. Tijdens de rechtszaak zei hij dat hij zich diep schaamt voor wat hij heeft gedaan.De man is vanwege zijn stoornissen verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Of hij ook lijdt aan pedofilie is volgens de rechtbank niet duidelijk geworden.Het meisje verklaarde bij de politie dat ze geen nee durfde te zeggen tegen haar mentor. De man moet het meisje 3.000 euro schadevergoeding betalen.