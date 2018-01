Aantal inwoners in bijna helft van de Drentse gemeenten daalt

ASSEN - De gemeenten Noordenveld en Midden-Drenthe zagen afgelopen jaar hun inwoneraantal het hardst teruglopen. De twee gemeenten verloren respectievelijk 25 en 8 personen per duizend inwoners.

De bevolking in de gemeenten Meppel (11 personen per duizend inwoners) en De Wolden (6) groeide het hardst. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers over de eerste elf maanden van 2017.Naast Meppel en De Wolden noteerden Tynaarlo (6 personen per duizend inwoners), Hoogeveen (6), Westerveld (5), Aa en Hunze (4) en Assen (2) een plus qua inwoneraantal.Emmen (-2 personen per duizend inwoners), Coevorden (-1) en Borger-Odoorn (-1) zagen hun inwoneraantal iets teruglopen. In 91 van de 388 Nederlandse gemeenten daalde het aantal inwoners vorig jaar. De bevolkingsdaling in 2017 vond vooral plaats in grote delen van de drie noordelijke provincies, Limburg, Zeeland en de Achterhoek.Als reden voor de terugloop van het aantal inwoners noemt het CBS de vergrijzing en het feit dat in bepaalde gebieden weinig vrouwen in de vruchtbare leeftijd wonen. Bovendien trekken veel jongeren jaarlijks naar steden of naar de Randstad voor een opleiding of werk. Daar groeit de bevolking dan ook in de meeste gemeenten.