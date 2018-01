Stelling: Ik probeer nieuwjaarszoenen te vermijden

ASSEN - Het 'Gelukkig nieuwjaar', 'Veul heil en zegen' en 'De beste wensen' is niet van de lucht deze dagen. Je ontkomt er domweg niet aan.

Er wordt wat afgesmokt de eerste dagen na de jaarwisseling. De eerste uren na de jaarwisseling tussen je vrienden of familieleden is het meestal geen punt, maar de dagen erna komen steeds meer mensen tegen die wat verder van je afstaan. Collega's bijvoorbeeld, leraren of minder goede kennissen.Niet iedereen is fan van de plichtmatige hand en drie zoenen van mensen die je liever wat meer op afstand houdt. Toch maar doen, omdat het zo hoort of is een hand of bij binnenkomst van een ruimte iedereen 'De beste wensen!' toeschreeuwen ook wel genoeg?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Vrijdag ging onze stelling over vuurwerk. 2875 mensen hebben een stem uitgebracht op de stelling Een keer per jaar moeten knallen . Ruim 67 procent van hen was het daarmee eens.