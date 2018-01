Donderdag minder streekvervoer door staking buschauffeurs

ASSEN - In Drenthe rijden donderdag geen of minder streekbussen als gevolg van een staking. Het gaat om bussen van Qbuzz en Connexxion.

Dat heeft vakbond FNV vandaag laten weten, nog voordat een ultimatum dat de bonden aan de werkgevers hadden gesteld, was verlopen. Het overleg tussen werkgevers en bonden over een nieuwe cao liep in november spaak.Volgens vakbonden CNV en FNV is de werkdruk in de regio te hoog. Ook moet het loon omhoog. De bonden pleiten voor een loonsverhoging van gemiddeld 3,5 procent. Dat komt neer op een bruto bedrag van honderd euro per werknemer.Daarnaast zouden tussen ritten door fatsoenlijke pauzes ingelast moeten worden. Het gebeurt volgens het FNV meer dan eens dat chauffeurs vier uur achtereen achter het stuur zitten zonder dat er tijd is voor een toiletbezoek.De cao geldt voor de circa 13.000 medewerkers van onder meer Qbuzz, Connexxion, Syntus, Arriva en EBS.