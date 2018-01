Linda de Vries opgeroepen voor eerste EK afstanden

SCHAATSEN - Linda de Vries uit Smilde gaat vrijdag van start tijdens de EK afstanden in het Russische Kolomna.

Het kampioenschap wordt komend weekeinde voor het eerst verreden. De Vries komt in actie op de 1.500 meter. Afgelopen vrijdag kwam De Vries op die afstand 0,9 seconde tekort voor een Olympisch ticket.Anice Das en Kjeld Nuis zijn niet geselecteerd. Veel schaatsers laten het toernooi schieten omdat ze in aanloop naar de Olympische Spelen van volgende maand voor een andere voorbereiding kiezenDe internationale schaatsunie ISU besloot anderhalf jaar geleden dat het EK allround alleen nog maar in pre- en post-olympische seizoenen wordt georganiseerd, in combinatie met een EK sprint. In de andere seizoenen is er een EK afstanden, waarbij de langste afstanden (10 kilometer voor mannen en 5 kilometer voor vrouwen) niet op het programma staan.