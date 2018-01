Sporenonderzoek in door brand verwoest huis in Emmen

EMMEN - Forensische rechercheurs van de politie beginnen vandaag met het sporenonderzoek in het uitgebrande huis aan de Laan van de Marel in Emmen.

Bij de brand die zaterdagochtend uitbrak kwamen de 6-jarige Antonin Kellner en zijn 5-jarige zusje Alice om het leven. Hun ouders raakten gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis, laat de politie weten. De hond van het gezin kwam ook om het leven.Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Omdat de ouders alles kwijt zijn en om ze te steunen, zijn buurtbewoners een inzamelingsactie gestart. De teller staat nu op ruim 66.000 euro.Vanmiddag is een bijeenkomst op de school waar Antonin naartoe ging voor ouders en verzorgers van medeleerlingen. De Tine Marcusschool in Emmen vangt de leerlingen volgende week na de vakantie op met slachtofferhulp.