Recordjaar voor Gevangenismuseum Veenhuizen

VEENHUIZEN - Het Gevangenismuseum heeft het afgelopen jaar een record aantal bezoekers ontvangen. In totaal hebben 125.000 mensen het museum in Veenhuizen bezocht.

Afgelopen zomer beleefde het museum mede onder invloed van Het Pauperparadijs drukke maanden. Na het eerste jaar van de theatervoorstelling had het museum er juist minder profijt van.Het museum, dat als decor diende voor Het Pauperparadijs, ging er zelfs op achteruit. Door de zondagmiddagvoorstellingen moest het museum acht zondagen dicht, waardoor het een stuk minder bezoekers kreeg.Afgelopen jaar diende het theaterkaartje voor de zondag ook als toegangskaartje voor het museum en dat heeft gewerkt. In totaal hebben ruim 90.000 mensen de voorstelling bezocht."Bovenop die 125.000 museumbezoekers hebben we afgelopen jaar ook nog eens 52.000 theaterbezoekers ontvangen. De belangstelling voor de bijzondere geschiedenis van Veenhuizen is echt enorm!", zegt directeur Peter Sluiter.Sluiter rekent ook dit jaar op grote belangstelling. Om daarop voldoende voorbereid te zijn heeft het museum dankzij financiële ondersteuning van de provincie Drenthe in december een extraBoevenbus in gebruik genomen. Onafhankelijke museuminspecteurs beoordeelden het Gevangenismuseum het afgelopen jaar met een 9,0 en verkozen het tot het op één na beste museum voor kinderen van Nederland.Ook voor dit jaar heeft het Gevangenismuseum nieuwe plannen. Deze maand begint het museum met de vernieuwing van het deel van de vaste expositie dat de geschiedenis vertelt van Veenhuizen, Kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid tot Bajesdorp.Daarnaast wordt in de zomer bekend worden of de Koloniën van Weldadigheid de Unesco-werelderfgoedstatus krijgt.