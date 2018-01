Deel dit artikel:











Sporten in plaats van vergaderen Medewerkers van New Nexus trokken vandaag de sportkleding aan voor de Alpe d'HuZes (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

TYNAARLO - Geen rustige start van een nieuw werkjaar voor het personeel van IT-bedrijf New Nexus in Tynaarlo. Vandaag startte één van hun eerste trainingen voor de Alpe d'HuZes.

Dit is een actie waarbij deelnemers zich in het zweet werken door de bekende Alpe d'Huez fietsend, wandelend of hardlopend te beklimmen. Op deze manier zamelen zij geld in tegen kanker.



Sportief bedrijf

New Nexus gaat met twintig mensen naar Frankrijk: een hardloopteam en een wielerteam. Volgens Richard Tapper van New Nexus, heeft zijn bedrijf veel fanatieke sporters. "Sporten zit in onze genen. We hebben nu een gericht doel."



Om het sporten te belonen mogen werknemers onder werktijd trainen en is er ook een douche aangelegd.



Motivatie

Waarom de personeelsleden meedoen, verschilt per persoon. Tapper zelf doet het vanuit sportieve redenen. "Ik ben gezond en ik kan dat delen met een ander, maar er zijn natuurlijk ook collega's die in hun directe omgeving iemand hebben verloren aan kanker. Die hebben een andere intrinsieke motivatie."



Sponsoren

Om als team mee te mogen doen aan de beklimming van de Alpe d'Huez is minimaal 45.000 euro aan sponsorgeld nodig. "Die 45.000 euro is sowieso een bedrag dat we willen halen, maar het zou mooi zijn als we er kneiterhard overheen gaan", zegt Tapper.