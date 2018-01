VVD wil garantie gemeente Hoogeveen voor aanleg glasvezel

HOOGEVEEN - De VVD in Hoogeveen wil dat het college van burgemeester en wethouders eventueel garant staat voor de aanleg van glasvezel in Fluitenberg, Pesse en Stuifzand.

Voor 5 januari moet de helft van de inwoners een abonnement hebben afgesloten. De teller stond eind vorige week op 48 procent en dat betekent dat er nog veertig abonnementen nodig zijn.De VVD wil dat de gemeente zekerheid gaat bieden aan de zeshonderd huishoudens en dat er geen vertraging in de aanleg komt. De partij geeft volledige steun aan de werkgroep Zaanddörpen op Glas. "Glasvezel is een absolute voorwaarde voor de leerbaarheid in het buitengebied. We willen daarom dat zekerheid wordt geboden bij de aanleg", vindt VVD-Raadslid Arend Steenbergen.Het college is gevraagd om uiterlijk 5 januari garantie te geven op de glasvezelaanleg in Fluitenberg, Pesse en Stuifzand. "Wij hebben vertrouwen dat voor de start van graafwerkzaamheden het restant wel zal komen. Nieuwe gebruikers moeten anders 695 euro aan aanlegkosten betalen", aldus de VVD.De partij wil dat de gemeente een actieve rol vervult om glasvezel in de hele gemeente Hoogeveen mogelijk te maken. Dorpen in de gemeente en het buitengebied zijn nog niet voorzien van glasvezel.