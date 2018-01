'Brandslachtoffers Emmen moeten onbezorgd kunnen rouwen'

EMMEN - Al ruim 66.000 euro is er ingezameld voor de ouders van Antonin (6) en Alice (5) Kellner. De twee kinderen kwamen afgelopen zaterdag om bij een woningbrand aan de Laan van de Marel in Emmen.

Claudia en Jan Jeuring zijn de crowdfundingsactie begonnen. "In de wetenschap dat het gezin niks meer heeft, zijn we dit begonnen. Wij willen dat zij onbezorgd kunnen rouwen", zegt Jan.Maar dat er na een paar dagen al ruim 66.000 euro op de teller staat, had Jeuring niet verwacht. "Wij gingen voor een paar duizend euro, maar met onder meer de media-aandacht is dat heel erg snel gegaan."Jan Jeuring was als een van de eersten bij de brand afgelopen zaterdag. "Ik hoorde iemand om hulp roepen. Op het moment dat mijn vrouw de deur open deed en dat er rook binnen kwam, ben ik naar het huis gerend. Ik trof daar de vrouw in de achtertuin aan, schreeuwend om haar kinderen."Maar helpen kon Jeuring niet. "Er was geen houden meer aan, de vlammen kwamen meters hoog de woning uit. We hebben de vrouw bij het vuur weggehaald."Het van oorsprong Tsjechische gezin leefde volgens Jeuring een teruggetrokken bestaan. "Ook door de taalbarrière. We hadden heel oppervlakkig contact. Als we ze tegenkwamen, zeiden we gewoon 'goedendag' enzovoort. De kinderen speelden wel eens buiten met elkaar."Vanochtend werd bekend dat beide ouders nog in het ziekenhuis liggen. Forensische rechercheurs van de politie zijn vandaag begonnen met het sporenonderzoek in het uitgebrande huis. Op de basisschool waar Antonin naartoe ging, is vanmiddag een bijeenkomst voor ouders en verzorgers van medeleerlingen. De Tine Marcusschool in Emmen vangt de leerlingen volgende week na de vakantie op met slachtofferhulp.