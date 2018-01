Deel dit artikel:











Archiefstukken openbaar: 'Kolenschaarschte leidt tot ruzie tussen provincie en ministerie' Fragment uit archiefstuk (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Ferry Sieders van het Drents Archief (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - Brieven, bouwtekeningen en officiële documenten. Duizenden pagina's met archiefstukken uit 1942 zijn sinds vandaag openbaar toegankelijk bij het Drents Archief.

Geschreven door Jeroen Kelderman

"Elk jaar mogen we weer wat nieuws openbaar maken en dat doen we vandaag dus ook", zegt Ferry Sieders van het Drents Archief. In de archiefwet staat dat een overheidsarchief maximaal 75 jaar geheim mag blijven, daardoor zijn nu de stukken uit 1942 aan de beurt.



Burgerlijke stand

Een groot deel van de documenten bestaat uit afschriften van de burgerlijke stand van de Drentse gemeentes. Je kunt daarin van alles terugvinden over wie met wie trouwde, wie scheidde, wie geboren werd en wie overleed.



Een stuk interessanter zijn de stukken van het Kabinet van de Gouverneur in Drenthe, nu te vergelijken met de commissaris van de koning. "Met dit soort stukken kun je het verleden weer reconstrueren en kun je wellicht nieuwe zaken ontdekken", legt Sieders uit. De stukken die nu openbaar zijn geworden stammen uit het tweede jaar van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.



Ruzie

In het archief zijn briefwisselingen te vinden tussen de commissaris van de koningin en het huidige ministerie van onderwijs. In de strenge winter van 1941/1942 heeft de commissaris besloten om scholen te sluiten wegens een gebrek aan kolen om de gebouwen warm te stoken.



Het departement is op z'n zachts gezegd niet blij met die beslissing, want alleen Den Haag mag over dat soort zaken besluiten. "Mitsdien heb ik de eer U te verzoeken, U daarvan in het vervolg te onthouden", schrijft een hoge ambtenaar aan de commissaris.



De stukken zijn op te vragen en te bekijken bij het Drents Archief in Assen.