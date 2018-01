Deel dit artikel:











Initiatiefnemers ijsbaan uitgeroepen tot Hoogeveners van het Jaar Jan Bols (l) en Piet Kleine namen de prijs in ontvangst (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Ambassadeurs Piet Kleine en Jan Bols van het nog te bouwen Kleine-Bols IJsstadion, ontvingen vanavond de bokaal van Hoogevener van het Jaar.

Geschreven door Karin Mulder

Volgens het juryrapport hebben de initiatiefnemers van het ijsbaanplan hun hoofd boven het maaiveld uitgestoken. "Samen is gestreden voor het binnenhalen van een voorziening waar mensen uit Hoogeveen én zeer wijde omgeving veel plezier van zullen hebben. En waar, als het eenmaal zover is, een flink aantal Hoogeveners werk in kunnen vinden", aldus de jury.



De eerste schop moet de grond nog in, erkent de jury, maar ze feliciteren de initiatiefnemers in ieder geval met een belangrijke vordering: het uitschakelen van de gemeente Assen in de strijd om de provinciale subsidie van 5 miljoen euro.



Naamgevers

Het afgelopen werkten veel verschillende mensen aan het plan. Daarom kregen de naamgevers van het stadion vanavond de bokaal uitgereikt.



Positieve aandacht

De jaarlijkse wordt overhandigd aan mensen of instanties uit Hoogeveen die de aandacht op een positieve manier op de gemeente hebben gevestigd. Vorig jaar werd de prijs gewonnen door de organisatoren van de Stichting Muziek 200 Pesse.



Jonge Hoogevener

Dit jaar werd er voor het eerst ook een prijs uitgereikt aan een jonge Hoogevener. De 9-jarige Stefan Alles kreeg de eer. Uit vijftien nominaties werd hij als winnaar gekozen door een speciale kinderjury. Stefan won omdat hij veel doet om geld in te zamelen voor Spieren voor Spieren. Hij is zelf ziek en vindt het belangrijk dat hijzelf en andere zieke kinderen kunnen blijven sporten.