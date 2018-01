'Antonin was een lief, enthousiast en aanwezig jongetje'

EMMEN - Een zwarte dag. Zo omschrijft directrice Mira Vermeulen van de Tine Marcusschool in Emmen de fatale brand aan de Laan van de Marel van zaterdag.

Een van de kinderen die bij de brand om het leven kwam, de 6-jarige Antonin Kellner, was een leerling van de school. "Hij was een lief, enthousiast en aanwezig jongetje. Heel verdrietig dat we hem nu moeten missen. Maar voor zijn ouders is het gemis natuurlijk nog veel groter."Naar aanleiding van de fatale brand kwamen vanmiddag ouders en personeelsleden samen op de Tine Marcusschool. "De verslagenheid bij de ouders en collega's is groot", zegt Vermeulen. "Er kwam veel emotie los. Tegelijkertijd waren velen er stil van."Ook kregen ouders de ruimte om vragen te stellen over het drama aan de Laan van de Marel zaterdagochtend. Zo vroegen sommigen onder meer hoe de kinderen na de kerstvakantie op school worden opgevangen."Dat gebeurt in hun eigen klas door hun eigen leerkracht", zegt Vermeulen. "We gaan met de kinderen in gesprek over wat er gebeurd is. Ook zijn er extra collega's en mensen van slachtofferhulp. Iedereen die behoefte heeft aan extra hulp kan bij hen terecht." In de loop van de dag worden de lessen weer opgepakt, om zo de structuur voor de kinderen te behouden.Sommige ouders verlieten het schoolgebouw met betraande gezichten. "Zij hebben ook kinderen, dus dat kan ik me goed voorstellen", zegt Vermeulen, die eraan toevoegt dat ze veel verbondenheid op de school voelde tijdens de samenkomst.