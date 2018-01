'Als we constructief blijven samenwerken, blijft Bethesda een volwaardig ziekenhuis'

HOOGEVEEN - Het behoud van Ziekenhuis Bethesda is alleen mogelijk als betrokken partijen constructief blijven samenwerken. Dat zei burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak.

"Ik heb er vertrouwen in dat we een goede ziekenhuisvoorziening in Hoogeveen zullen houden. Eigenlijk is het bestuur van Treant daar verantwoordelijk voor. Zij gaan nu bezig met de toekomstvisie voor de korte en lange termijn. Zij hebben toegezegd dat wij daar in een vroeg stadium bij betrokken zullen worden. Wij spreken bijna maandelijks met de Raad van Bestuur en andere mensen van het ziekenhuis, met de gemeenteraad en andere groepen uit de samenleving daarover. Daardoor heb ik er vertrouwen in dat we een volwaardig ziekenhuis in Hoogeveen behouden."En als er nog wordt nagedacht over een centrale ziekenhuisvoorziening voor de hele regio, dan vindt Loohuis Hoogeveen daar uiterst geschikt voor. "Als je naar het gebied van Treant kijkt, dan moet je het wel op een centrale plek doen, waar je de kans loopt dat je mensen naar je toetrekt. Ik kan niet anders concluderen dan dat ik Hoogeveen daarvoor de beste plek vind."Loohuis ging in zijn toespraak ook in op uitspraken die hij vorig jaar deed over de een snelle autoverbinding met Twente en een rechtstreekse spoorverbinding met Emmen. Die zijn er nog niet, maar volgens de burgemeester zijn er wel ontwikkelingen op dat gebied. "De Tweede Kamer heeft de A28 tussen Hoogeveen en Zwolle hoog op de politieke agenda gezet. Ook zijn wij en de provincie Drenthe aangehaakt bij besprekingen met de regio Zwolle over de toekomst van ons gebied."De aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten wordt dit jaar ook een van de speerpunten, als het aan Loohuis ligt. "Niet voor niets vervullen wij een hoofdrol in een groot Europees project: RetaiLink. Twee jaar lang hebben we met tien Europese steden verkend hoe we onze steden weer aantrekkelijk kunnen maken en klaar voor de toekomst. Op 5 april vindt het afsluitende congres plaats in Hoogeveen en zijn we voor een dag Europese hoofdstad", aldus Loohuis.