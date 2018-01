'Behoud Ziekenhuis Bethesda gaat grote rol spelen tijdens verkiezingen'

HOOGEVEEN - Het behoud van Ziekenhuis Bethesda gaat een grote rol spelen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Die verwachting sprak burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen vandaag uit in zijn nieuwjaarstoespraak. "Ik voorspel u dat in de komende maanden velen zullen gaan claimen dat zij zich het meest of het best hebben ingezet voor het behoud van het ziekenhuis", aldus de burgemeester. Maar volgens Loohuis gaat het toch echt om een gezamenlijke inspanning, waarbij inwoners, gemeente en belangenorganisaties samen zijn opgetrokken. "Wat zin heeft is om samen de dialoog met het ziekenhuisbestuur te blijven aangaan."Loohuis ging in zijn toespraak ook in op uitspraken die hij vorig jaar deed over de een snelle autoverbinding met Twente en een rechtstreekse spoorverbinding met Emmen. Die zijn er nog niet, maar volgens de burgemeester zijn er wel ontwikkelingen op dat gebied. "De Tweede Kamer heeft de A28 tussen Hoogeveen en Zwolle hoog op de politieke agenda gezet. Ook zijn wij en de provincie Drenthe aangehaakt bij besprekingen met de regio Zwolle over de toekomst van ons gebied."De aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroten wordt dit jaar ook een van de speerpunten, als het aan Loohuis ligt. "Niet voor niets vervullen wij een hoofdrol in een groot Europees project: RetaiLink. Twee jaar lang hebben we met tien Europese steden verkend hoe we onze steden weer aantrekkelijk kunnen maken en klaar voor de toekomst. Op 5 april vindt het afsluitende congres plaats in Hoogeveen en zijn we voor een dag Europese hoofdstad", aldus Loohuis.