Woninginbraak aan Laan van de Marel in Emmen na fatale brand

EMMEN - In Zuidoost-Drenthe zijn in vier dagen tijd zeven woninginbraken gepleegd. Onder meer aan de Laan van de Marel in Emmen, de straat waar zaterdag een fatale woningbrand uitbrak.

De inbraken vonden plaats tussen 29 december en nieuwjaarsdag, traditioneel de tijd van het jaar waarin de meeste inbraken plaatsvinden.Aan de Laan van de Marel woedde zaterdagochtend een woningbrand die aan Antonin (6) en Alice Kellner (5) het leven kostte . Tussen 14.30 uur die middag en de volgende dag 13.40 uur is er in dezelfde straat een woninginbraak geweest, meldt de politie. Voor deze inbraak is op oudejaarsdag een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij zit nog vast. De politie vraagt buurtbewoners die een onbekende man met honden zag lopen om contact op te nemen.Op 29 december was het raak aan de Welhaak in Oosterhesselen en was er een poging tot inbraak aan het Uilenveld in Emmen. Zaterdag werd er behalve aan de Laan van de Marel ook een poging tot inbraak gedaan aan de Steenuil in Emmen en was er een inbraak aan het Verlengde Oosterdiep in Barger-Oosterveld. Tijdens de jaarwisseling waren er inbraken aan Het Waal en de Laan van het Kinholt in Emmen.