Zoek het uit! - Waarom staat er een paard op de kerk van Gieten?

GIETEN - Elke kerk heeft wel iets op de torenspits staan. De één een kruis, de ander een haantje, sommigen zelfs een siepel. In Gieten prijkt er bovenop de toren van de Dorpskerk een paard. Maar waarom eigenlijk?

Voor onze rubriek Zoek het uit! gingen wij op zoek naar het verhaal achter het paardje op de kerktoren.In de hervormde kerk aan de brink preken dominee's vanaf 1500. Rond 1800 wordt de kerktoren neergezet, en zo'n vijftig jaar later wordt het schip vernieuwd. De kerk, zoals hij nu is, staat er dus zo'n 160 jaar.Klamer Bos is amateurhistoricus en heeft zich verdiept in Hervormde kerken. Hij woont zelf in Gieten en weet precies waarom er een paard op de toren staat: "Dat paard symboliseert de boerengemeenschap die hier in Gieten en Bonnen was."De drie appels daaronder, daar weet hij ook meer van: "Dat is van de verleiding uit de bijbel. Adam en Eva. Eva kon niet van het appeltje afblijven."Begin 2000 is de kerk gerenoveerd. De kerkbanken zijn eruit gehaald en vervangen door comfortabele stoelen. Ook is er nu vloerverwarming. Maar het bleef niet alleen bij het interieur van de kerk. De toren is eigendom van de gemeente Aa en Hunze en die gaf een paar jaar geleden opdracht om ook het paard te renoveren."Het paard is toen vervangen door een identiek exemplaar. Toen is het oude paard eraf gehaald en een nieuw paard gemaakt, precies net zo. Hij draait op een pen en er zit een knikker tussen, een dikke stuiter. Want ijzer kan gaan roesten, en dan kan hij vastlopen", aldus Bos.De historicus is ervan overtuigd dat wat er ook met de kerk gebeurt, dat paardje zal er altijd op blijven staan.Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. En het antwoord zie je terug bij ons, op RTV Drenthe!