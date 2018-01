Protesten Lelystad Airport 'rituele rimpelingen'

ASSEN - Protesten uit verschillende provincies tegen de komst van Lelystad Airport zullen de opening ervan niet tegenhouden, denkt Leen Verbeek, commissaris van de koning van Flevoland.

Dit zei hij vandaag tijdens zijn nieuwjaarsspeech, meldt Omroep Flevoland . Verbeek noemde de protesten uit de provincies 'bijna rituele rimpelingen'.Onlangs adviseerden bewoners van onder meer Drenthe, Overijssel en Friesland minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een rapport om de opening uit te stellen . Ook mengden de gemeenten Meppel, Westerveld en de provincie Drenthe zich in de discussie . Afgelopen december liet oudejaarsvereniging Tied Zat uit Zorgvlied merken het niet eens te zijn met de opening.Verbeek wilde benadrukken dat regio's buiten Flevoland kunnen profiteren van Lelystad Airport, als zogenoemde 'banenmotor'. "In 2018 worden de laatste voorbereidingen gedaan voor de opening, in april 2019, van het vliegveld Lelystad. De gebruikelijke, bijna rituele rimpelingen bij onze buurprovincies zullen dit naar mijn mening niet uitstellen."Verbeek baseert zijn uitspraken op gesprekken met Kamerleden, het ministerie, Schiphol en het bedrijfsleven. "Dat brengt mij tot zo'n uitspraak. Natuurlijk moet er huiswerk gedaan worden, natuurlijk moet er wat gebeuren. Maar ik denk dat wij daar op een positieve manier uit gaan komen."