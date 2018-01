Luister hier naar het nieuwe nummer van Daniël Lohues

ERICA - Daniël Lohues heeft een nieuwe single uitgebracht. 'Volle Maone' heet het nummer, dat volgens de muzikant uit Erica over oerkracht gaat.

"De kracht van de maan zorgt voor eb en vloed op aarde. De mens is ook voor een groot gedeelte water. Dus is het niet gek dat de maan zo'n invloed heeft op ons. Altijd al zo geweest. Niemand uitgezonderd", zegt Lohues. "Van de eenvoudige visserman, tot de bankdirecteur, van boeren, burgers en buitenlui tot keizers en farao's. Door de tijden heen kijken we allemaal soms in een onrustige bui naar de volle maan en denken, 'Ah, vandaar!'"Vanaf 7 februari gaat Lohues weer op tournee langs de theaters, met een voorstelling vol oude en nieuwe songs en waargebeurde verhalen.