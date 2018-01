Deel dit artikel:











Wereldwinkel Borger sluit na twintig jaar de deuren De Wereldwinkel in Borger (foto: Google Street View)

BORGER - De Wereldwinkel in Borger gaat voorgoed dicht. Op 31 januari is de winkel voor de laatste keer open.

De reden is een gebrek aan actieve vrijwilligers. Daarnaast daalt de omzet van de winkel al een tijd, waardoor het einde van reserves inmiddels in zicht is.



Volgens het bestuur valt de sluiting de overgebleven medewerkers zwaar. Naast de idealistische doelstellingen was de winkel ook een ontmoetingsplaats voor mensen, aldus het bestuur.



Twintig jaar

De Wereldwinkel werd twintig jaar geleden opgericht. Het assortiment bestond destijds voornamelijk uit koffie en thee. In de loop van de jaren kwamen daar ook veel andere producten bij, zoals cadeauartikelen.



Opheffingsuitverkoop

De Wereldwinkel houdt tot en met de sluitingsdatum een opheffingsuitverkoop. Op het gehele assortiment wordt vijftig procent korting gegeven.