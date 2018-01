Deel dit artikel:











'Gemeente gaat niet goed om met bibliotheek Eelde' Vragen over constructie bieb Eelde (foto: Pixabay)

EELDE - D66 Tynaarlo is kritisch over hoe de gemeente met de bibliotheek in het Punthoes in Eelde omgaat.

De gemeente is sinds 1 januari eigenaar van het gebouw. De Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo (SOBT) mag het pand gratis gebruiken, maar draait dan wel zelf op voor groot onderhoud. D66 vindt dat onverstandig. Bij calamiteiten komt de bieb vanwege eerdere bezuinigingen klem te zitten, aldus de partij. D66 wil dat de gemeente de kosten voor groot onderhoud op zich neemt, totdat de bieb een nieuw onderkomen heeft gevonden.



De partij is ook kritisch over de manier waarop de gemeente omgaat met extra activiteiten in de bieb. SOBT wilde een deel van het pand gebruiken om activiteiten te organiseren die geld opleveren. Daar is de stichting weer mee gestopt, omdat die extra inkomsten aan de gemeente afgestaan moesten worden als onderhuur. "Dit terwijl juist bij de besparingen op het bibliotheekwerk is afgesproken dat de SOBT andere inkomsten moest zien te krijgen", aldus D66.



De partij heeft schriftelijke vragen gesteld over de bibliotheek in Eelde.