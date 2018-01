Code geel: kans op zware windstoten

DE BILT - Het KNMI heeft vandaag voor de provincie Drenthe code geel afgegeven.

In de hele provincie kunnen zware windstoten met een snelheid van 80 tot 100 kilometer per uur voorkomen. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden."In de loop van de ochtend gaat de bewolking toenemen en wordt het regenachtig. De wind gaat verder aantrekken en draait bij naar het westen. Later vanochtend heeft de wind kracht 6 tot 7. De windvlagen halen dan al 70 tot 80 kilometer per uur. Het windmaximum verwacht ik tussen 13.00 uur en 14.00 uur. Dan staat er een volle westenwind. De windvlagen kunnen uithalen naar 100 kilometer per uur", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.Code geel is tot 18.00 uur van kracht. De wind neemt aan het einde van de middag en in de avond af.