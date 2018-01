Deel dit artikel:











Automobilist botst op boom tijdens politieachtervolging De automobilist zit in de cel (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

EMMEN - Een 26-jarige automobilist uit Hardenberg is gisteravond in Emmen aangehouden na een politieachtervolging.

Agenten gingen achter hem aan, omdat de uitlaat los onder de auto hing. Bovendien is de man een bekende van de politie en heeft hij geen rijbewijs.



Tijdens zijn vluchtpoging botste de man op de Van der Scheerstraat tegen een boom. Volgens de politie had de verdachte pijn aan zijn enkels en wat schaafwondjes. Hij is in het ziekenhuis nagekeken en daarna in de cel gezet.



De politie zoekt nog naar een getuige die het ongeluk heeft zien gebeuren. Het gaat om jonge vrouw op een fiets.