Stelling: Camiel Eurlings moet de eer aan zichzelf houden

ASSEN - Jeroen Bijl, chef de mission van het NOC*NSF, wil voor de start van de Olympische Spelen in Pyeongchang duidelijkheid over de positie van Camiel Eurlings binnen het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Dat vertelde hij gisteravond op de radio in Langs de Lijn En Omstreken . Bijl kreeg tijdens de presentatie van de Nederlandse olympische ploeg op Papendal veel vragen over Eurlings, die in de zomer van 2015 zijn toenmalige vriendin mishandelde.Eurlings bood vorige week na tweeënhalf jaar zwijgen alsnog zijn excuses aan. In een verklaring naar de pers bekende het Nederlandse lid van het IOC dat hij de publieke impact van het incident en zijn gebrek aan openheid daarover heeft onderschat. Sindsdien ligt hij onder vuur."Ik zou het goed vinden als er binnenkort meer duidelijkheid is over de positie van Eurlings. Het standpunt van NOC*NSF, wat het ook is, moet voor de Spelen duidelijk zijn", stelde Bijl.Schaatsster Anice Das, opgegroeid in Assen, was gisteravond een van de weinige sporters met een mening over Eurlings. "Als zo iemand in de bond zit... ik weet niet of met excuses het vertrouwen weer helemaal terug is", zei ze in het NOS Journaal.Sportverslaggever Jeroen Stekelenburg vindt dat de verklaring van Eurlings ongeloofwaardig overkomt. Hij denkt dat het Eurlings vooral te doen is om zijn baantje. De Belgische journalist Hans Vandeweghe is goed ingevoerd bij het IOC. "Ze willen daar liever dat hij zelf vertrekt, maar hij hoort het blijkbaar niet."