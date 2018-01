Deel dit artikel:











Kledingbank Coevorden al weken dicht Er is onvrede ontstaan bij vrijwilligers van de kledingbank in Coevorden (foto: archief RTV Drenthe)

COEVORDEN - Het rommelt bij kledingbank De Cirkel in Coevorden. De voorzitter stopt en inmiddels is de kledingbank aan de Linthorst Homanlaan al weken dicht.

Voorzitter Bart Driehuizen zegt dat hij aan de kant is gezet. Een duidelijke reden daarvoor ontbreekt volgens hem.



Volgens Maatschappelijk Welzijn Coevorden hadden de voorzitter en een aantal vrijwilligers van de kledingbank er moeite mee om zich aan de gebruikersafspraken te houden. De kledingbank is een burgerinitiatief en valt onder Maatschappelijk Welzijn. De gemeente stelt het pand beschikbaar, waarin overigens ook ruimte is voor andere burgerinitiatieven.



Onvrede

"De vrijwilligers moesten samenwerken met de andere initiatieven in het gebouw. Uiteindelijk is er onvrede ontstaan bij de vrijwilligers van kledingbank De Cirkel. Er zijn allerlei gesprekken geweest, maar dat heeft tot niets geleid", laat directeur Annelies Möhlmann van Welzijn Coevorden weten. Volgens haar heeft een deel van de vrijwilligers zelf aangegeven te willen stoppen in het huidige onderkomen.



Ze bestrijdt daarmee dat de voorzitter aan de kant is gezet. "Ze hebben zelf aangegeven te willen stoppen in dit onderkomen en hebben bij de gemeente aangeklopt voor een nieuw onderkomen", vertelt Möhlmann. Maar de gemeente stelde geen ander onderkomen beschikbaar, omdat het pand waar de kledingbank nu in zit juist bedoeld is voor dit soort burgerinitiatieven.



Vervolg

"Het is echt heel jammer dat dit zo gaat. Er werd altijd goed gebruik van gemaakt en we dragen ze een warm hart toe", zegt Möhlmann. Volgens haar wil een aantal vrijwilligers van de kledingbank wel door in het huidige pand. Samen met Maatschappelijk Welzijn gaan zij de komende tijd kijken hoe er een vervolg kan komen voor de Coevorden kledingbank.



Voorzitter Bart Driehuizen baalt ondertussen van de hele situatie. Hij is op zoek naar een nieuw onderkomen en wil het huidige pand leeghalen. "Zevenhonderd mensen zijn nu de dupe, zij zijn allemaal afhankelijk van de kledingbank."