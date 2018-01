Buurtbewoners houden benefietdag voor brandslachtoffers Emmen

EMMEN - Buurtbewoners van de Laan van de Marel in Emmen houden volgende week zaterdag een benefietdag om geld in te zamelen voor het gezin dat afgelopen weekend werd getroffen door een dodelijke woningbrand.

Bij die brand kwamen de 5-jarige Alice en de 6-jarige Antonin om het leven . Beide ouders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis."Het heeft een grote impact op de bewoners hier. Het komt elke keer weer ter sprake", vertelt initiatiefnemer van de benefietdag Corry Drenth."We hebben wat zangers en zangeressen uitgenodigd, zoals Duo Sister Sister uit Emmer-Compascuum, Edwin Bos uit Schoonebeek, Jan Warringa uit Coevorden en Strodeo Drive In uit Erica. En misschien komt Chris de Roo ook langs."De benefietdag begint zaterdag 13 januari om 12.00 uur en duurt tot 22.00 uur en wordt gehouden bij Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje in de wijk Emmerhout. Ook burgemeester Eric van Oosterhout is uitgenodigd om bij de benefietdag te zijn. Initiatiefnemer Drenth heeft nog geen idee hoeveel geld er zal worden opgehaald.Vlak na de brand begonnen omwonenden Jan en Claudia Jeuring al een crowdfundingsactie voor het door brand getroffen gezin. Daarmee is al zo'n 70.000 euro opgehaald.De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. Forensische rechercheurs van de politie zijn gisteren begonnen met sporenonderzoek. De politie kan nog niet zeggen of het onderzoek al iets heeft opgeleverd en wanneer het onderzoek is afgerond.