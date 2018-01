Storm in Drenthe: Auto waait van de A28 bij Beilen

BEILEN - Een automobilist is aan het einde van de ochtend gewond geraakt toen hij met zijn auto van de weg waaide.

Het ongeluk gebeurde op de A28 ter hoogte van de afslag Beilen. De automobilist kwam met zijn auto in een weiland terecht. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.Op diezelfde A28 bij Beilen belandde rond 14.30 uur een boom op de weg. De brandweer heeft de boom inmiddels weggehaald.Tot nu toe lijkt de storm in Drenthe verder nog weinig problemen te hebben veroorzaakt. Bij de brandweer kwamen een paar meldingen van stormschade binnen uit onder meer Emmen en Dalen.Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag was de storm tussen 13.00 en 14.00 uur op zijn hoogtepunt. Toch zijn er nog altijd verraderlijke windstoten, met uitschieters tot 100 kilometer per uur. Het KNMI gaf code geel uit voor gevaarlijk weer door de harde windstoten. Die waarschuwing duurt nog tot en met 18.00 uur.