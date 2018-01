Ruim 170.000 bezoekers voor Herinneringscentrum Kamp Westerbork

HOOGHALEN - Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen ontving vorig jaar ruim 170.000 bezoekers. Dat zijn er 5.000 meer dan in 2016.

Met 170.000 bezoekers behoort het Herinneringscentrum naar eigen zeggen tot een van de best bezochte musea van Noord-Nederland. "De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog blijft onverminderd groot", aldus het Herinneringscentrum.Afgelopen jaar liepen 5.300 mensen mee in de Stille Tocht van de jaarlijkse Dodenherdenking, georganiseerd door het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. In totaal bezochten op 4 mei zo’n 7.500 mensen het museum en terrein van Kamp Westerbork. In 2016 waren dat er 7.000.Een ander evenement dat in 2017 veel bezoekers trok, was de Vrijheidslezing door Holocaustoverlevende Eva Schloss in oktober. Voor een uitverkochte zaal vertelde Schloss, de stiefzus van Anne Frank, haar aangrijpende verhaal.Ook trokken de tentoonstelling Kinderen met een ster en de uitzendingen van Radio Westerbork , in samenwerking met RTV Drenthe, in de overkapping van de commandantswoning veel mensen. Daarnaast wandelden afgelopen jaar bezoekers virtueel over het kampterrein. Vanaf oktober was de virtuele reconstructie van kamp Westerbork in het museum te zien. Het terrein was nagebouwd in 3D, het leek of de bezoeker zelf tussen de barakken liep.Een bijzondere gebeurtenis afgelopen jaar was de opname van de Westerborkfilm (1944) in het Unesco Memory of the World Register. De film toont unieke beelden van het doorgangskamp Westerbork tijdens de Tweede Wereldoorlog. Komende jaren organiseert het Herinneringscentrum verschillende activiteiten rond de Westerborkfilm.