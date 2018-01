Deel dit artikel:











Drentse graftrommels worden steeds zeldzamer Een graftrommel op de begraafplaats aan de Zuiderweg in Hoogeveen (foto: Cor Koopmans)

HOOGEVEEN - In de gemeente Hoogeveen vond hij er nog zeven en in heel Drenthe zijn er naar schatting nog zo'n 130 stuks: graftrommels.

"Het is een persoonlijke grafvitrine, vaak interessanter dan de grafsteen zelf", aldus amateurhistoricus Cor Koopmans.



Voor het blad De Veenmol van de Historische Kring Hoogeveen fietste Cor Koopmans langs de begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen. Maar bijvoorbeeld in Elim, Nieuwlande en Tiendeveen vond hij geen enkel exemplaar meer. "Het is een zeldzaamheid aan het worden", zegt Koopmans.



Slechte staat

Een graftrommel is meestal rond of ovaal van vorm, tussen de 50 en de 80 centimeter in doorsnee en is gemaakt van koper, blik of zink. De doos is afgedekt met een glasplaat. In de trommel liggen meestal linten van gestanste zinken letters die teksten vormen als 'een laatste groet' of 'rust zacht'.



De trommels werden gemaakt door de plaatselijke smid, blik- of koperslager in opdracht van de werkgever, de collega's of klasgenoten van de overledene.



Ze kwamen in Nederland in zwang aan het begin van de vorige eeuw tot in het begin van de jaren zeventig. Koopmans: "Op Nederlandse begraafplaatsen zijn ooit naar schatting 25.000 graftrommels aanwezig geweest. Nu zijn er vermoedelijk niet meer dan duizend over."



En ook dit aantal wordt snel minder als gevolg van de slechte staat waarin veel trommels verkeren, maar ook omdat veel oude graven worden geruimd. De verwachting is dat over een tiental jaren de graftrommel bijna is verdwenen van de Nederlandse begraafplaatsen en kerkhoven.



Dikke van Dale

Het woord graftrommel is in de Dikke van Dale niet opgenomen. Cor Koopmans heeft daar geen verklaring voor. "Voor mijn gevoel zijn de woorden grafdoos of kransendoos veel minder gebruikt, maar die staan dus wel in het woordenboek."



Om dit culturele erfgoed te behoeden voor verder verval en komende generaties in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van deze bijzondere gedenktekens, worden de graftrommels en bloemenkransen door de stichting Drentse Graftrommels in Veenhuizen gerestaureerd en in een klein museum tentoongesteld.



Drenthe Toen

Het radioprogramma Drenthe Toen, over de geschiedenis van Drenthe, brengt op zondag 7 en zondag 14 januari reportages over de graftrommels, vanaf de oude begraafplaats in Hoogeveen en vanuit het restauratie-atelier in Veenhuizen. De uitzendingen zijn tussen 14 en 15 uur op Radio Drenthe.