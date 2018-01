Veel verschil in succes bij Wereldwinkels Drenthe

ASSEN - De Wereldwinkel in Borger moet na twintig jaar de deuren sluiten. Drenthe is achttien wereldwinkels rijk en het succes van iedere winkel verschilt sterk. "Over twee jaar bestaan we vijftig jaar, maar ik weet niet of we dat halen", laat Marian Mulder van Wereldwinkel Assen weten.

De meest welvarende wereldwinkels in onze provincie zijn die in Meppel en Hoogeveen, volgens de cijfers van Wereldwinkels Nederland. "We hebben een heel enthousiaste groep vrijwilligers en een goede locatie", verklaart Roelof Prij van de Wereldwinkel in Meppel zijn succes. "Ten opzichte van 2016 zijn we dit jaar qua omzet met 13 procent gestegen.""We hebben 38 vrijwilligers die ons het hoofd boven water helpen houden", vertelt Eveline van Gulik van Wereldwinkel Hoogeveen. "We hebben ook een enorme achterban van donateurs. Daarnaast zitten we ook nog eens aan de Hoofdstraat, een toplocatie. Maar dat betekent wel dat we hoge kosten hebben." De winkel kan zich daar vestigen, omdat de huurbaas van het pand fair trade stimuleert en de Wereldwinkel goed gezind is."Er zijn twee oorzaken dat een wereldwinkel slecht kan lopen", legt Albert Hebels van Wereldwinkels Nederland uit. "Het is aan de ene kant een personeelsaspect. De winkels moeten het vooral van vrijwilligers hebben. Daar komt bij dat mensen vaak hun boodschappen in grote steden doe. In kleinere steden en dorpen gaat het daardoor vaak minder goed."Een dure locatie is voor veel wereldwinkels een groot probleem. Toch is Emmen die dans ontsprongen. Vorig jaar ging het filiaal failliet, maar er is een paar maanden later een doorstart gemaakt op een andere, goedkopere locatie. "Het gaat nu heel goed met de winkel in Emmen", vertelt Marchien van der Werf van dit filiaal. "We zijn heel trots en we hebben een heel goede decembermaand gedraaid."Daar komt bij dat het wellicht extra klanten krijgt door de sluiting van de vestiging in Borger. Wel zijn er gesprekken om de levering aan grootverbruikers door te laten gaan. "De gemeente Borger-Odoorn, een aantal kerken en ontmoetingscentra nemen koffie van ons af", vertelt Jan Cees van Velden. "We zijn op dit moment in gesprek met Emmen om te kijken of we dit kunnen doorzetten."