Storm in Drenthe: balende boeren, genietende boswachters

ASSEN - De storm die vandaag over Drenthe raasde leidde niet tot veel problemen en ongelukken, maar zorgde wel voor extra drukte bij waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het waterschap wilde geen enkel risico nemen en riep vrijwilligers op om de dijk bij Zwartsluis te verhogen. "De hevige regenval en storm kan voor gevaarlijke situaties zorgen", zegt woordvoerder Roelof Hoving. "Daarom zijn wij op oudejaarsdag al om tafel gegaan. We wilden alert zijn op wat er mogelijk kon komen."Vrijwilligers werden per sms opgeroepen om te helpen. De dijk bij Zwartsluis is door hen verhoogd tot 1.15 meter. Dat is ruim voldoende, denkt Hoving. "Het water is niet hoger gekomen dan 67 centimeter en ik verwacht niet het nog gaat stijgen."Voor boeren is de hevige regenval vervelend, want al weken is het voor hen te nat om het land op te gaan. Zo staan de tulpenpercelen van Martin Hilberts uit Tiendeveen volledig onder water. "Wij wilden vandaag rooien, maar vanwege de weersomstandigheden hebben besloten om toch wat anders te gaan doen", zegt Hilberts. "Ik voorzie dat we schade gaan krijgen doordat hier wat gaat verrotten. We gaan nu met onze medewerkers rond om greppels te spitten, zodat we in het voorjaar weer bloeiende tulpen hebben."Voor natuurliefhebbers heeft de nattigheid juist weer mooie kanten. Sommige overloopgebieden trekken nieuwe bewoners aan, zoals vlakbij Amen. "Waar dit eerder gewoon grasland was, is het nu een grasland met een waterpartij", zegt boswachter Evert Thomas. "Dus meer ruigte en daar komen ook heel veel vogels op af. Dit is een leuke overwinteringsplaats voor bijvoorbeeld wilde zwanen, zilverreigers, allerlei koeten, hoentjes, noem maar op."Waar Schiphol veel hinder ondervond van het weer, is er voor de Drentse luchthaven weinig aan de hand. Alle geplande vertrekken en aankomsten gingen gewoon door, al hadden sommige piloten wel moeite hun toestel recht te houden bij het landen.