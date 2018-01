Deel dit artikel:











Jasper Iwema gaat voor vaste plek in WK ijspeedway Jasper Iwema in actie op zijn ijsracer (foto: Jasper Veldhuizen/baansportfansite.nl)

IJSSPEEDWAY - Een vaste plek in het wereldkampioenschap ijsspeedway. Dat is het nieuwe doel van oud-wegracer Jasper Iwema uit Hooghalen.

Vorig seizoen begon hij aan zijn nieuwe uitdaging - met als voorlopige hoogtepunt zijn deelname aan de WK-wedstrijden in Heerenveen - en dit jaar hoopt hij zich verder te ontwikkelen. De Drent trainde vorige maand twee weken in Zweden als voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijden volgend weekend in Finland.



TT-Instituut

"Dat ging goed", vertelt Iwema. "Ik rijd in principe op dezelfde motor als vorig jaar, alleen hebben we die weer vanaf nul opgebouwd. Daarbij heb ik hulp van twee jongens die aan het TT-Instituut in Assen studeren. Die gaan het hele seizoen met me mee."



Old school racen

Hoewel Iwema jarenlange ervaring heeft in het wegracen, kan hij op het ijs nog steeds veel leren. "Mijn voordeel is dat ik al van jongs af aan op een motor rijd. Ik doe nu gewoon mijn ding en kijk veel om me heen om te leren. IJspeedway is echt old school racen, dat is het mooie eraan."



WK-kwalificatie

Doel is dus plaatsing voor het wereldkampioenschap. "Komend weekend rijd ik in het Zweeds kampioenschap. Dat is eigenlijk ter voorbereiding op de kwalificatiewedstrijden in Finland het weekend erna. Daar hoop ik een vaste WK-plek te bemachtigen."